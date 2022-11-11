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Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi 'Prestij Meselesi' 3 Şubat’ta vizyona girecek. Filmden ilk kareler de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:50
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Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filminden ilk kareler paylaşıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi
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Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi 3 Şubat'ta sinemaseverler buluşacak. Filmde başlıca rolleri paylaşan Onur Gözeten, Ali Erkin ve Mahmut Kırmızıgül, Engin Hepileri ve Eser Yenenler’in ilk kareleri basınla paylaşıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi’nde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, ilk kez böyle dev bütçeli bir filmde yer alan genç oyuncular Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül’e (Mahsun Kırmızıgül) sette adeta ağabeylik yapıyorlar.

Üç dev ismi canlandıran genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Hepileri ve Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor ve zaman zaman da sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’den de büyük destek görüyorlar.

Kırmızıgül, hem set aralarında hem de sahne çekimleri sırasında oyuncularla birebir ilgilenip her sahneyi titizlikle işliyor.
 

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