﻿Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik personel alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Elemanı olmak üzere 32 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Resmi Gazeye'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 inci maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.'' denildi.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

4. Meslek Yüksekokulları için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına girerek dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)

2- Özgeçmiş.

3- Mezuniyet belgeleri: Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kuramlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4- Lisans transkript belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya belgenin resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı kopyası

5- İki adet biyometrik fotoğraf.

6- ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.

7- Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği).

8- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı)

9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10- Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'den alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge

11- Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.

13- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

14- Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

15- Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili birime yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.



ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Resmi Gazete'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların diğer ilgili mevzuattaki şartları da taşımaları gerekmektedir.'' denildi.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği)

2-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4-Yapılan başvuruların ilan edilen kadro derecesini haiz olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

5- Doçent unvanı almış adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.

6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.

7-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

8-Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

9-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 29.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.12.2022