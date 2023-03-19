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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Malatya’da seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:55
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Malatya’da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.L. (25) idaresindeki 07 NBZ 92 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Y.L. (23) ve T.L. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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