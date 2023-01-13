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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya’da seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:06
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Malatya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.15 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki 44 PC 150 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken; ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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