Karamollaoğlu'ndan Kızılay'a sert tepki: Bundan sonra Kızılay'a kan bile vermem

Millet İttifakı ortağı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TV5’te canlı yayına katıldı. Karamollaoğlu canlı yayında Kızılay'ın depremin ardından çadır satışı yapmasına tepki gösterdi.,

“UTAN VERİCİ”

Karamollaoğlu, "Utanç verici bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzarayla karşılaşılacağını zannetmiyorum. Efendim diyor biz satış da yapabiliriz. Ya millet can çekişiyor, ihtiyacı var, sen yardım kuruluşusun ticari bir müessese değilsin. Normal şartlarda bazı üretimleri yapıp satıyorsa anlarım, bir felaket yokken. Ama deprem anında herkes çadır beklerken çadır satmaya kalkarsan bu olmaz" diye konuştu.

“KAN BİLE VERMEM”

Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.

“KIZILAY BİR AİLENİN ŞİRKETİ Mİ?”

Çadır satışının savunulmasına da tepki gösteren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir de kendilerini savunmaya kalkıyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Siz bir kurumu aile müessesi haline getirirseniz çocuğunuz, damadınız, gelininiz, torununuz... Bu ne ya? Kızılay bir ailenin şirketi mi? O hale gelmiş ve siz kalkıp yaptığınız hatayı da savunabiliyorsunuz. Vay canına! Bu, zihniyetin çöktüğünün işaretidir. Bu, Kızılay'da ortaya çıktı ama Türkiye böyle yönetiliyor. Hep menfaat. Ülke menfaati değil şahsi menfaat, siyasi menfaat önde tutuluyor. Bu yanlışlık maalesef Türkiye'de kural haline getirildi."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını iddia etti.

Ahbap, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan çadır alındığı bilgisini doğruladı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik." denildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin olarak, "Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır'dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur." açıklamasını yaptı.

Kınık şunları kaydetti:

"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır"