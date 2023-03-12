12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...

Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme gelen 'ittifak içinde ittifak' formülünün değerlendirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz." diye konuştu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 00:10
Takip Et

Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...

Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
+
Aa
-

Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri “ittifak içi ittifak” olarak nitelendirilen formül.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan "Gündem Türkiye" programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.

Karamollaoğlu, formüle ilişkin şunları söyledi:

“30-40 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİRİZ...”

"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
2
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
3
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
4
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
7
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Kenan Karaman Bundesliga'nın kaderiyle oynadı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
﻿Kastamonu'da orman yangını
﻿Kastamonu'da orman yangını
﻿Kastamonu'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.