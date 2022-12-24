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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da seyir halinde olan kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 12:30
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Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya’da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 01.25 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M. K. idaresindeki 23 BZ 886 plakalı kamyoneti ile, R. D.’nin (24) kullandığı motosiklet Arap Osman kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. (22) yaralandı.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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