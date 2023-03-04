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Ligden çekilen Malatyaspor'un 4 oyuncusu transfer oldu

Deprem nedeniyle ligden çekilen Malatyasporlu 4 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:12
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Malatyaspor'dan 4 futbolcu daha gitti

Ligden çekilen Malatyaspor'un 4 oyuncusu transfer oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu, kiralık olarak başka takımlara transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem sonrası ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Oyunculardan Rahman Buğra Çağıran'ın Gençlerbirliği'ne, Abdulsamed Damlu'nun Eyüpspor'a, Ferhat Canlı'nın Yomraspor'a, Enes Savucu'nun ise Ayvalıkgücü Belediye takımına kiralandığı belirtildi.

Kiralık olarak takımdan ayrılan futbolculara başarı ve en kısa sürede tekrar bir arada olma dileğinde bulunuldu.

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