Maldivler'e torunlarıyla tatile giden AKP'li isme İsmail Saymaz'dan bomba yorum. İstanbul düşerse Maldivler de düşer

31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterilen Hüseyin Filiz, rakibi MHP’li İsmail Hakkı Esen’e açık ara farkla seçimi kaybedince soluğu Maldivler de aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz AKP'li ismin Maldivler ziyareti sonrası bomba bir yorum yaptı.

"SEÇİME KADAR BEKLE KUDÜS, SEÇİMDEN SONRA YALLAH MALDİVLER"

Saymaz, Filiz’in Maldivlerden yaptığı paylaşıma yanıt olarak,”AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, bayram tatili için torun tombalak Maldivler’e gitmiş. Seçime kadar “kefenimizi giydik, bekle Kudüs…” Seçimden sonra “Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DÜŞERSE MALDİVLER DE DÜŞER"

Hüseyin Filiz'in yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Filiz'in yaptığı Maldivler paylaşımına esprili bir dille yanıt vererek, "İstanbul düşerse

Maldivler de düşer, Puket de düşer, Bali de düşer" ifadelerini kullandı.

“MALDİVLER GÜZEL AMA TORUNLARLA BAŞKA GÜZEL"

Hüseyin Filiz yerel seçimlerin ardından torunlarıyla Maldivler'e giderek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Filiz, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, “Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterilen Hüseyin Filiz, rakibi MHP’li İsmail Hakkı Esen karşısında tarihi bir fark yiyerek kaybetmişti. Yenilginin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Filiz, seçimlerden 14 gün sonra torunlarıyla Maldivler'e giderek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.