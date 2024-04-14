Maldivler'e torunlarıyla tatile giden AKP'li isme İsmail Saymaz'dan bomba yorum. İstanbul düşerse Maldivler de düşer

Kaynak: Haber Merkezi
Maldivler'e torunlarıyla tatile giden AKP'li isme İsmail Saymaz'dan bomba yorum. İstanbul düşerse Maldivler de düşer
Maldivler'e torunlarıyla birlikte tatile giden AKP'li isme İsmail Saymaz çok sert tepki gösterdi. Günün yorumu ise Saymaz'ın paylaşımına yorum yapan vatandaştan geldi: İstanbul düşerse Maldivler de düşer, Puket de düşer, Mali de düşer...

31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterilen Hüseyin Filiz, rakibi MHP’li İsmail Hakkı Esen’e açık ara farkla seçimi kaybedince soluğu Maldivler de aldı.

bbq-001.jpg

Gazeteci İsmail Saymaz AKP'li ismin Maldivler ziyareti sonrası bomba bir yorum yaptı.

"SEÇİME KADAR BEKLE KUDÜS, SEÇİMDEN SONRA YALLAH MALDİVLER"

Saymaz, Filiz’in Maldivlerden yaptığı paylaşıma yanıt olarak,”AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, bayram tatili için torun tombalak Maldivler’e gitmiş. Seçime kadar “kefenimizi giydik, bekle Kudüs…” Seçimden sonra “Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…” ifadelerini kullandı.

saymaz4-001.jpg

"İSTANBUL DÜŞERSE MALDİVLER DE DÜŞER"

Hüseyin Filiz'in yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Filiz'in yaptığı Maldivler paylaşımına esprili bir dille yanıt vererek, "İstanbul düşerse
Maldivler de düşer, Puket de düşer, Bali de düşer" ifadelerini kullandı.

erkut-7-001.jpg

“MALDİVLER GÜZEL AMA TORUNLARLA BAŞKA GÜZEL"

Hüseyin Filiz yerel seçimlerin ardından torunlarıyla Maldivler'e giderek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Filiz, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, “Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa” ifadelerini kullandı.

huseyin-filiz2.jpg

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterilen Hüseyin Filiz, rakibi MHP’li İsmail Hakkı Esen karşısında tarihi bir fark yiyerek kaybetmişti. Yenilginin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Filiz, seçimlerden 14 gün sonra torunlarıyla Maldivler'e giderek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

aa.jpg

İlgili Haberler
'Çekilin aç Türkler geliyor'. Seçimi kaybeden AKP'li başkandan vatandaşlara hakaret
AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi
AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaştı. Emekliler kan ağlarken..
Son Haberler
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi Spor
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü Gündem
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay Gündem
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı Spor
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son Video
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2 Spor
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı Spor
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı