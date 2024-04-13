AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaştı. Emekliler kan ağlarken..

Kaynak: Mynet
AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaştı. Emekliler kan ağlarken..
AKP’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise Bursalı’nın paylaşımına yanıt olarak, ”Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" ifadelerini kullandı.

AKP’nin İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. Bursalı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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"TÜRKİYE'DEN UCUZ MUYDU BARİ?"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursalı’nın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulundu.

Salıcı, Bursalı’nın yaptığı paylaşımı eleştirerek,

"Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir.

Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" ifadelerini kullandı.

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Bursalı’nın yaptığı ıstakoz paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bursalı'nın paylaşımına tepki gösterdi.

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