AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaştı. Emekliler kan ağlarken..

AKP’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise Bursalı’nın paylaşımına yanıt olarak, ”Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" ifadelerini kullandı.