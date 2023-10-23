TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı

Mehmet Büyükekşi Riva'da casus avı başlattı. Şerafettin Tilki bu kez TFF'nin kalbindeki kozmik odada yaşananları bir bir anlattı.

TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı

Mata Hari..

Dünya casuslar tarihinde bir numaraya oturmuş Hollandalı..

Sizleri duyar gibiyim.

Ne alaka, casus falan diyorsunuz.

Serzeniş ediyorsunuz haklı olarak.

Öyle bir girdap yaşanıyor ki, futbolumuzda iş bakın nerelere gitmiş.

Futbol Federasyonu’nda ‘casus avı’ başlatılmış.

Biraz daha açalım..

Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, ellerinde bazı doneler, bilgi ve belgeler olduğunu ileri sürüp, bunları açıklayacağını belirtmişti. Fakat havada kaldı.

Dile getirdiği konular, herkes de şüphe uyandırmıştı.

Benzer şekilde mevcut yönetici Erdem Timur’da söylemlerde bulundu.

Ali Koç bastırdı. Bendeniz naçizane dile getirdim. Timur; PFDK’lık oldu!

Albayrak olayını fazla kaale almayan Federasyon, Timur’da ayağa kalktı. Açıklamalar kısmen de olsa doğru idi. Gerçi iki kişinin bildiği ‘sır’ değildir derler.

Neyse efendim, neyse..

Futbolun merkez üssü bir anlamda kozmik odasında olup biteni, Galatasaray futbol şubesine kimler aktarıyor olabilir.

Doğal olarak, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da farklı kulüpleri temsil edenler değil. Federasyonda Galatasaraylı olanlar: Mehmet Büyükekşi, Yusuf Günay, Alkan Kalkavan, Hamit Altıntop ve Ali Düşmez.

Gelinen son noktada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, köprüleri atınca tedirginlik baş gösterdi. Yöneticiler Büyükekşi’den, hep aynı kulüpten özel konuların çıkışından duyulan rahatsızlığı dile getirip çözüm istedi.

Büyükekşi derhal araştırma başlattı.

Kim ya da kimler, bilgileri biraz da ekleyip çıkartarak, aktarıyorlar.

Casus avında henüz kesin bulgu yok.

Ancak Albayrak olayında olduğu gibi olağan şüpheliler arasında Yusuf Günay ilk sırada. Günay’ı Alkan Kalkavan ve Hamit Altıntop takip ediyor. Sürpriz isim Ali Düşmez.

Bakalım casus avı nasıl netleşecek.

Riva muhbiri, olağan şüpheliler içinde ise nasıl kararlar alınacak.

Galatasaraylı Federasyon başkanı olunca, yapı içindeki lobi; sarı, kırmızı renk alıyor.

Süper lig kura çekiminde yaptığı konuşmada Büyükekşi’yi yere göğe sığdıramayan Ali Koç’un, ani ‘U’ dönüşü yapıp tam tersi sözler sarf etmesi işte bu yüzden.

Anlaşıldı tamam!

Alooo. Breekkk, Brekk.

Sesim Gelirr mi..

Gelirr, Gelirr.

James Bond 007 Riva’da mı(!)

(Şerafettin Tilki)

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