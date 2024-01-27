Hatayspor Nani'nin attığı golle kazandı. 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Mirza Şeker yazdı

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Hatayspor Nani'nin attığı golle kazandı. 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Mirza Şeker yazdı
Süper Lig'in iki formsuz takımı Adana Demirspor ve Hatayspor, 23. hafta maçında mücadele etti.

Adana Demirspor, son 5 maçında galibiyet alamazken, Hatayspor tam 10 maçtır 3 puan yüzü göremedi.
İki takım da bu kötü gidişatı noktalamak için çıktı sahaya.
İlk 20 dakikada ne şut ne başka bir şey görebildik.
Rakipler sabırla pas yaparak atak oluşturmak istedi ve risk almaktan kaçındılar.

HATAYSPOR NANI'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ!
İlk yarının bitimine az bir süre kala Adana Demirsporlu futbolcu Nani, talihsiz bir pozisyon yaşadı.
Hatayspor'un kullandığı korner sonrası Fernandes içeri sokuldu ve pasını çıkardı. Dele-Bashiru'nun ön direkte yaptığı vuruş, yanındaki Nani'ye çarparak ağlarla buluştu.
Hatayspor, bu gol sonrası 44. dakikada öne geçmeyi başardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ilk yarısına dair tek isabetli şut ise bu pozisyondan geldi.

ERCE DEVAM EDEMEDİ
Hatayspor'da bir sakatlık yaşandı. İlk yarıda sakatlık geçiren ancak oynamayı sürdüren kaleci Erce Kardeşler, maça devam edemedi ve 49. dakikada yerini Bekaj'a bıraktı.
Erce'nin yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamaması, yürekleri burktu..
Karşılaşmanın üçüncü bölümünde tempo düşerken, Adana Demirspor rakip savunmada boşluk aradı.
Oyunu iyice Hatayspor yarı alanına yıkan Adana Demir, 73. dakikada Semih ile gole çok yaklaştı.
90+6'da Semih Güler, yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

10 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Volkan Demirel'in öğrencileri, tam 10 maç sonra galibiyet almanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Demirspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
Mavi Şimşekler'in kötü gidişatı ne zaman son bulur bilinmez.
Ancak taraftara yazık oluyor...

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