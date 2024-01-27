Fatih Tekke: Az hata yapmamız lazım

Kaynak: İHA
Fatih Tekke: Az hata yapmamız lazım
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi evinde Pendikspor’la 1-1’lik skora razı oldu.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Bu maçta kazanılan bir puanın küçümsenmeyecek bir değer taşıdığını vurgulayan Tekke, “Maçın gidişatı bizim tahmin ettiğimiz gibiydi. Rakibin hızlı atak yapma, ikinci toplarda fırsat yakalama gibi güçlü yönleri vardı. Biz de bunu biliyorduk. Ama özellikle forvet oyuncularımızın daha etkili olmaları lazım. Bugün bunu pek göremedik. Yine de kötü bir maç çıkarmadık. Yediğimiz gol, sayılmayan golümüz tartışılabilir bir gol.

Kişisel hatalar yaptık. Ama buna rağmen aldığımız bir puan kıymetli. Rakibimizle aramızdaki puan farkını korumak isterdik. Bugün bunu başaramadık. Belki hakemin verdiği yanlış bir karar yüzünden. Ama genel olarak oyuncularımın mücadeleci ruhu beni memnun etti. Her maçımız zor. Az hata yapmamız lazım. Üçüncü bölgede daha sakin davranıp öne geçmeliyiz, bunun için çalışacağız” dedi.

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