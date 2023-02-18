18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar Şeyhi'nden Manchester United'a servet harcayacak. Teklifini sundu

Katar Şeyhi'nden Manchester United'a servet harcayacak. Teklifini sundu

Katar Şeyhi Al Thani'nin Manchester United'ın hisselerini almak için resmen teklif yaptı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:59
Takip Et

Manchester United'ı Al Thani satın alacak

Katar Şeyhi'nden Manchester United'a servet harcayacak. Teklifini sundu
+
Aa
-

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani, Manchester United hisselerinin tamamını satın almak için teklif yaptığını açıkladı.

"KULÜBÜN ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUM"
Al Thani yaptığı açıklamada günlerdir konuşulan gelişmeleri doğrularken "Sahada ve saha dışında kulübün yeniden eski günlerine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının ise herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre Al Thani'nin Manchester United'ı satın almak için ödeyeceği paranın ise 4,5 milyar euro civarında olacağı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
2
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
3
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
5
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
6
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
7
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Tamamen yıkılmasına karar verilen Nurdağı'nda hayaller bırıkıldı ilçeyi terk ediliyor
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.