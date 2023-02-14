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Osmanlı’nın kıtlıktan kurtardığı şehrin takımından depremzedelere yardım

2011 yılında Trabzonspor’un kardeş takımı ilan edilen İrlanda’nın Drogheda United takımı deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı. Drogheda takımının ambleminde Osmanlı'nın 1847'de yaptığı yardımlardan dolayı ay ve yıldız bulunuyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:22
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İrlanda'nın Drogheda United takımı depremzedelere yardım kampanyası başlattı

Osmanlı’nın kıtlıktan kurtardığı şehrin takımından depremzedelere yardım
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Trabzonspor ile 2011 yılında kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, deprem bölgesine yardım eli uzattı.

Bordo-mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United Kulübü, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı.

Drogheda United Kulübü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü de twitter hesabından Drogheda United Kulübü'nün paylaşımını alıntı yaparak, "Birlikte iyileşeceğiz." ifadesine yer verdi. (AA)

 

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