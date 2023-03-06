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Erik Ten Hag: Bu şekilde olmamalıydı

Manchester United'ın Liverpool'a 7-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Erik Ten Hag, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:00
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Manchester United'ın hocası mağlubiyeti değerlendirdi

Erik Ten Hag: Bu şekilde olmamalıydı
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Premier Lig'de Manchester United'in Liverpool karşısında aldığı 7-0'lık farklı mağlubiyet sonrası teknik direktör Erik Ten Hag, mağlubiyeti değerlendirdi.

"11 KİŞİ SANKİ UNİTED'LI DEĞİLDİ"
Sahada olan takımın Manchester United olmadığını ve profesyonellikten uzak olduklarını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı "Bu maçı kaybettik ama bu şekilde olmamalıydı. Sahadaki 11 kişi sanki Manchester United'lı değildi" ifadelerini kullandı.

"STANDARDIMIZ BU DEĞİLDİ"
Takım olarak son haftalarda dirençli görüntüleri olduğunu ancak bu maçta gördükleri nedeniyle sinirli olduğunu söyleyen Hollandalı hoca "İyi bir ilk yarı oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarı bitmeden hemen önce organizasyon hatası yaptık. Standardımız bu değildi, takım olarak mücadele edemedik. Kesinlikle çok kızgınım ve şaşırdım. Çünkü son haftalarda bu takım dirençli bir oyun gösterdi, kazanma tavrı her zaman vardı. İkinci yarıda bundan eser göremedim." açıklamasını yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Geçmişte geri döndükleri maçlar olduğunu ancak bu karşılaşmada başaramadıklarını aktaran Hollandalı hoca, "Gerçtekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunu güçlü bir şekilde ele alıp düzeleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Manchester United, haftayı 49 puanla kapattı.
Liverpool ise 42 puana yükselerek 5. sıraya yükseldi.

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