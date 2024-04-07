Seçimden önce 'israfı bitireceğiz' diye açıklama yapmıştı. İlk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu

Erhan Songür
Seçimden önce 'israfı bitireceğiz' diye açıklama yapmıştı. İlk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
Yerel seçimlerde Sakarya Geyve ilçesine belediye başkanı olarak seçilen YRP’li Selçuk Yıldız, seçim öncesi israfı bitireceğiz vaadi vermişti. Verdiği sözleri tutacağını açıklayan Yıldız, belediyenin Mercedes marka lüks otomobilini satılığa çıkardı.

Yerel seçimler geride kalırken adayların verdiği vaatleri ne derece tutacağı özellikle sosyal medyada dikkatle takip ediliyor. Sakarya’nın Geyve ilçesinde yüzde 35 ile seçilen Yeniden Refah Partili Selçuk Yıldız, seçimden önce verdiği vaatte israfı bitireceğini açıklamıştı.

Mazbatasını alan Yıldız seçimlerden önce verdiği söz doğrultusunda ilk adımını attı. Geyve Belediyesi’ne ait olan Mercedes marka makam aracı için satış kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Mercedes makam aracını satışa çıkardığını açıklayan Selçuk Yıldız’ın paylaşımı şu şekilde:

"Seçim öncesi söz vermiş; “İsrafı bitireceğiz” demiştik.

Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. Belediye şirketimize ait olan Mercedes marka binek otomobil makam aracı için satış kararı aldık.

Hayırlı olsun…"

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