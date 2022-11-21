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Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Manisa'da 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:33
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Manisa'da 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresinde ki 35 TY 332 plakalı hafif ticari araç ile M.K. (27) idaresindeki 45 TR 585 plakalı kamyonet ve M.K. idaresindeki 09 AGN 691 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada A.D. ile aynı araçtaki M.K. ve Y.D. ile kamyonet sürücüsü M.K. hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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