Safra kesesi değil sanki taş ocağı. 4 bin 536 adet taş çıkarıldı

İHA’nın haberine göre, Manisa’nın Salihli Salihli’de yaşayan İmdat Kartal (66), 3 gün süren şiddetli karın ağrısı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Osman Yurttaş’a müracaat etti.

Op. Dr. Yurttaş tarafından yapılan tetkik ve kontroller sonucunda Kartal’ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Kartal’ın safra kesesinden irili ufaklı 4 bin 536 adet taş çıkarıldı.

“BU KADAR ÇOK TAŞ ÇIKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM”

Yaşadığı sancının geçmeyince hastaneye gelerek Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Osman Yurttaş’a muayene olduğunu anlatan Kartal, “Yapılan muayene sonucunda safra kesemde taş olduğu tespit edildi. Hocam hemen ameliyata aldı ve bu taşlardan kurtuldum. Safra kesemden bu kadar taş çıkacağını tahmin edemezdim. Gerçekten çok şaşırdım sanki taş ocağı gibiydi. Bu ameliyat sonrası yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok ama çok mutluyum” dedi.

“İRİLİ UFAKLI TAM 4 BİN 536 TAŞ ÇIKTI”

Hastanın kendilerine karın ağrısı şikayetiyle müracaat ettiğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Osman Yurttaş ise “Yapılan tetkik ve tahlillerinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bir tanesi safra kesesindeki kanalın ağzını kapatmış. Bu nedenle safra kesesi şişerek iltihaplanma oluşmuş. Bu nedenle acil ameliyat kararı aldık. Aynı zamanda göbek fıtığı rahatsızlığı olan hastamızın 1 saat süren ameliyatı sonunda hem göbek fıtığını hem de safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlığını giderdik. İlginç olan safra kesesindeki taşların sayısı. Susam tanesi büyüklüğü ile mısır tanesi büyüklüğü arasında değişen tam 4 bin 536 adet taş çıkartıldı. Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur. Genelde bir veya 2 taş bile safra kesesine düşer. Ancak hastamız oldukça şanslı hiçbir taş kanala düşmemiş” diye konuştu.