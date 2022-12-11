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4 yaşındaki çocuğun karnından çıkanlar şoke etti. Midesinde 14’den fazla delik oluşmuş

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun karnından onlarca manyetik boncuk çıktı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:55
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Çin'de 4 yaşındaki çocuğun karnından onlarca manyetik boncuk çıktı. Midesinde 14’den fazla delik oluşmuş

4 yaşındaki çocuğun karnından çıkanlar şoke etti. Midesinde 14’den fazla delik oluşmuş
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Mynet’te yer alan bilgilere göre, olay Çin’de meydana geldi.

Uzun süredir karın ağrısı şikayeti yaşayan 4 yaşındaki küçük çocuk doktora götürüldü.

ÇOK SAYIDA MANYETİK BONCUK

Hastanede yapılan testlerin ardından kızın çok sayıda manyetik boncuk yuttuğu öğrenildi. Küçük kız, karnındaki soya fasulyesi büyüklüğündeki boncukların alınması için ameliyata alındı.

BAĞIRSAĞI YIRTILDI

Doktorların boncukları çıkarması ve bunlardan dolayı yırtılan bağırsağı dikmesi üç saat sürdü. Doktorlar, boncukların manyetik olduğu için yer yer birbirine yapıştıklarını belirttiler.

Doktorların ayrıca gastrointestinal perforasyona yol açan boncukların neden olduğu 14'den fazla deliği yamadıklarını bildirildi.

Küçük çocuğun durumu iyi. Ancak gelecekte bağırsak yapışması ve tıkanıklığı riskiyle karşı karşıya kalabilir.

GASTROİNTESTİNAL PERFORASYON NEDİR

Gastrointestinal perforasyon (GP), bir mide, kalın bağırsak veya ince bağırsak boyunca bir delik oluşturduğunda meydana gelir.

Apandisit ve divertikülit gibi birçok farklı hastalığa bağlı olabilir. Bıçak ya da ateşli silah yarası gibi travma sonucu da olabilir. Safra kesesinde bir delik de olabilir. Bu, bir gastrointestinal perforasyonun semptomlarına benzer semptomlara sahip olabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Şiddetli mide ağrısı

Titreme

Ateş

Mide bulantısı

Kusma

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