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Defne Samyeli bakın kimle yakalandı

50 yaşındakİ Defne Samyeli, gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. 10 gündür birlikte olduğu öğrenilen ikili, dün akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Basın mensuplarını görünce panikleyen ikili, aynı araca binerek uzaklaştı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:26
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Manken şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

Defne Samyeli bakın kimle yakalandı
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Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan müzisyen Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Samyeli, ilişkisini gizleyemedi. Dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkan ikili, Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılmak istedi.

Mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi. Çift, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.

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