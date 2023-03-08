8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Defne Samyeli Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu. "Normalleşecek bir durum yok"

Defne Samyeli Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu. "Normalleşecek bir durum yok"

Defne Samyeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sorulara, "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım? Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diye cevap verdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:48
Takip Et

"Normalleşecek bir durum yok" Defne Samyeli Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu

Defne Samyeli Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu. ''Normalleşecek bir durum yok''
+
Aa
-

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir et restoranından çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin röportaj isteğini, "Şu an olmaz, randevum var, gitmek zorundayım" diyerek geri çeviren şarkıcı, Kahramanmaraş merkezli depremiyle ilgili gelen sorulara ise kısa bir cevap verdi.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Defne Samyeli "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım? Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar" dedi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.