Defne Samyeli Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu. ''Normalleşecek bir durum yok''

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir et restoranından çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin röportaj isteğini, "Şu an olmaz, randevum var, gitmek zorundayım" diyerek geri çeviren şarkıcı, Kahramanmaraş merkezli depremiyle ilgili gelen sorulara ise kısa bir cevap verdi.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Defne Samyeli "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım? Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar" dedi.

