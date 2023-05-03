Mansur Yavaş: Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahsı tahliye ettiler

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu’da bir miting gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Hizbullah davasında yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un kalan cezasını ‘kocama hali’ gerekçesiyle affedilmesini hatırlattı.

Yavaş, “Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim.” diye konuştu.

Miting alanındaki vatandaşlara seslenen Yavaş, şunları söyledi:

Mansur Yavaş, İHA ve SİHA’lara ilişkin sözlerini keserek paylaşan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’a “Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki ‘asıl gündem seçim ve geçim. 14’ünden sonra İHA’lar, SİHA’lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur.” sözleriyle tepki gösterdi.

“ŞİMDİ SİSİ’YLE TOKALAŞTILAR”

“İstanbul seçimini iptal ettiler. Beka lafı bitti. Mayıs Haziran’da bitti. ‘İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşer’ demeye başladılar. İmamoğlu’nu kastederek ‘Sisi’yi mi İmamoğlu’mu seçeceksiniz’ dediler. Siyaset böyle yapılmaz. Şimdi Sisi’yle tokalaştılar. O da yetmedi şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar.”

“OSMAN ÖCALAN’I EKREM KAYBETSİN DİYE TELEVİZYONA ÇIKARDILAR”

“Osman Öcalan’ı Ekrem kaybetsin, Binali kazansın diye televizyona çıkardılar. O da yetmedi. Yine görüşmüşler İmralı’ya heyet gönderdiler. Bebek katilinin mektubunu televizyonda okuttular. Cevap ne oldu. 806 bin oy farkla sandığın dibine çakıldılar.

Biz PKK’ya karşıyız. PKK’nın tek suikast yaptığı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Peki HÜDA PAR’ın görüşleri ne? Aynı. Genel başkanlarına ‘Meclis’te yemin edecek misiniz’ diye sordular. Gülümseyerek, ‘bakarız’ dedi.”

“UTANIYORSANIZ NEDEN LİSTEYE ALDINIZ”

“Bize 6 siyasi parti bir araya geldiğimiz için ‘6 benzemez’ dediler. Evet bir araya geldik uzlaştık. Peki siz benziyor musunuz? Siz de 6’yı tutturdunuz. Ama orada garip bir şey var. Onlar diyor ki ‘bu bizden değil, ittifaka dâhil değil. Ee utanıyorsanız neden listeye aldınız. HÜDA PAR beni bu eleştirim yüzünden savcılığa şikâyet etmiş. Ömrüm boyunca şeref madalyası olarak saklayacağım.”

“ANKARA’DA 3 TANE MÜSLÜMANI İŞKENCE YAPIP ÖLDÜREN HİZBULLAHÇI ŞAHIS, TAHLİYE ETTİLER”

“Allah hep dediklerini yaptırıyor. Harp yıllarındaki ekmek kuyruklarını konuşuyorlar. Şimdi burada yok mu? Her yerde var. Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim.”

“LÜKS HAYAT YAŞAMAK SİZE Mİ HAS?”

“Hep internette görüyoruz. Birisi itiraz edince ‘çıkart telefonu’ diyecek. Neden? Çünkü telefonu iyiyse ‘bak kaç paralık telefon kullanıyorsunuz’ diye fırçalayacak. Muhteremler, Porsche, BMW, Mercedes marka arabalara binmek, lüks hayat yaşamak size mi has. Yurt dışına gidip gelmek size mi has? Bu ülkenin tüm fertleri, özellikle gençler, en iyi telefona, en iyi arabaya, en iyi eve sahip olacak. Tatile gidecek. Hakkı değil mi?”