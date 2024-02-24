Mansur Yavaş. 'Belli ki 1 Nisan'dan sonra zamlara boğulacağız'

Yerel seçimlere 36 gün kalması ile beraber Belediye Başkan adayları da seçim çalışmalarına tam saha devam ediyor. Başkent Ankara’da yeniden aday olan Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar’da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinde hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Geçtiğimiz zamanlarda Ankara’da simite yapılan zam sonrasında gelen tepkiler üzerine zammın yerel seçimler sonrasına bırakılması hakkında yorum yapan Yavaş, bu durumun yerel seçim sonrasında zamların ard arda geleceğinin işareti olduğunu belirterek konu hakkında şunları söyledi:

“Simitçiler Odası, simit fiyatına zam yapmış, bakanlığa çağırdılar '1 Nisan'dan sonra yapın' diye baskı yaptılar. Belli ki 1 Nisan'dan sonra zamlara boğulacağız anlaşılan.”

Yavaş’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Beş yıldır görev yapıyoruz. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadan, hiçbir ilçeyi, köyü, mahalleyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken beş yıl boyunca nereye gidersek gidelim yeminle söylüyorum nereden bize çok oy çıkmış az oy çıkmış hesabını yapmadık.

Hep şöyle baktık; herhangi bir altyapıya ihtiyacı varsa, su ihtiyacı varsa, kanalizasyon ihtiyacı varsa oradan kime ne kadar oy çıktığının önemi var mı?

Biz o problemi çözmek için çalıştık. Ve inşallah Ankara'da yeni bir dönem başladığında yaptığımız tüm ihaleleri açık yapmak suretiyle Kent Konseyimiz vasıtasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla iki bine yakın kuruluşlarla ortak karar almak suretiyle hizmet ettik.

Beş yıl boyunca çakarlı araçlarla gezmedik. Bir minibüs, bir şoför, bir korumayla çakarlı araç olmadan her tarafı gezdik. Problemlerini yerinde dinledik.

“SEÇİMDEN SONRA ZAMLARA BOĞULACAĞIZ”

“İlk defa kırsal kalkınmada Türkiye'de bu destekleri gene biz başlattık sonra şimdi herkes başlattı. Rakiplerimizin de aklına geldi. Emekliye biz destek oluyoruz. Onlar 'Daha fazla vereceğiz' diyorlar. Siz belediye başkanısınız, şimdiden versenize.

Niye 31 Mart'tan sonra? Bunların 31 Mart'tan sonra anladıklarını ben size söyleyeyim. Simitçiler Odası, simit fiyatına zam yapmış, bakanlığa çağırdılar '1 Nisan'dan sonra yapın' diye baskı yaptılar. Belli ki 1 Nisan'dan sonra zamlara boğulacağız anlaşılan.

Onun için ben yerel seçimde hükümet değişmeyeceği için dört yıl artık seçim olmadığı için işte bu yerel seçimler bu kadar böyle zam yapan ama memurun maaşına, işçinin maaşına, emekliye zam da yapmayan hükümete ikaz dönemidir.

İkaz edeceksiniz. İkaz edeceksiniz ki 'Eyvah oy kaybına uğruyoruz' deyip en azından zamları memura, işçiye, dar gelirli aileye değil de biraz bu vergilerini sildikleri büyük şirketlerden halletsinler öyle mi?”