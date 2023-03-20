Mansur Yavaş liderlerin yardımcı olmasına karşı olduğu iddiasını yalanladı

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde seçim çalışmalarına katılmayacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım' ifadeleri doğru değildir. Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve "kulis" adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.