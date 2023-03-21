İYİ Parti Ankara İl Başkanı: Mansur Bey, ''İYİ Parti, Ankara'da birinci parti olur'' dedi

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köylüoğlu, İYİ Parti olarak seçim kampanyası çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Millet İttifakı’nda altı partinin seçim kampanyası sürecinde iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Köylüoğlu, şunları söyledi:

‘’SEÇİMLERE AYRI LİSTELERLE GİRECEĞİZ’’

"Seçime ayrı listelerle gireceğiz. İttifak üyeleriyle de ilişkilerimiz sandık bazında olacaktır. Parti olarak kendimiz seçim kampanyası çalışmalarına başladık. Teşkilatlarımızla programlarımızı yaptık. Henüz diğer partilerin örgütler ile bir iş birliğimiz yok. Seçim koordinasyon merkezinde saha çalışmasına çıkacağız. Millet İttifakı olarak diğer partilerin örgütleri ile seçim iş birliği konusunda bir birlikteliğimiz olmayacak diye düşünüyorum. Birliktelik sandık güvenliği konusunda olacak."

‘’MANSUR BEY, İYİ PARTİ ANKARA’DA BİRİNCİ PARTİ OLUR DEDİ’’

Köylüoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim kampanyasında yer alacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la iş birliğine yönelik soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bizim Mansur Bey’le dostluğumuz söz konusu o ayrı, hemşehrimiz. Kazandığı belediye başkanlığı sürecinde de partimizin çok ciddi hizmetleri ve destekleri oldu. Hatta biz, ilk etapta cumhurbaşkanı adayı bile olabilir diye söylemiştik. Kendisini her yere layık görüyoruz.



Tabii birlikte çalışacağız, Ankara’da özellikle çalışacağız. Kendisi bize hayırlı olsun ziyaretine geldi. Orada da kendi ifadeleri var. ‘Ankara’da İyi Parti çok iyi gidiyor. Birinci parti olur’ dedi. Bizim hedefimiz belli. Birinci parti olmak, Ankara’da çok iyi gidiyoruz. Çok da iyi olacağız. Temayül yoklamamızla da halkın, istediği liyakatli şaibesiz donanımlı adayları belirleyeceğiz. Hem Ankara’da hem Türkiye’de ciddi bir ivme yakalayacağız."

‘’ANKARA’DA ÇOK CİDDİ BİR ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ’’

Milletvekili adaylarının belirlenme süreci ile ilgili de konuşan Köylüoğlu, bazı büyükşehirlerde online temayül üye yoklaması yapılacağını belirtti. Köylüoğlu, "Dijital demokrasinin başlangıcı diyebiliriz. Bazılarında sandık koyulacak, bazılarında anket çalışması yapılacak, bazılarında birlikte ittifak yapılacak" dedi.



Temayül yoklamasına karşın Genel Başkan Meral Akşener’in ikinci sıralar için kontenjan kullanmayı düşündüğünü de kaydeden Köylüoğlu, şöyle devam etti:

"Temayül yoklaması iyi tabii ki ama partilerde bazı kişiler var ki, o kişiler halk tarafından tanınmaz ama çok ciddi çalışmaları olur arka planda. Onlarla ilgili genel başkanımız kontenjan kullanacak. Bana son söylediği ikinci sıraları kontenjan kullanacağı üzereydi. Söylediklerim kesin olmamakla birlikte temayül yoklaması Ankara’da olacak. Muhtemelen ikinci sıralarda Genel Başkan kontenjan kullanacak. Ama Ankara’da biz çok ciddi bir çıkış yakalayacağız."