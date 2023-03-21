Mansur Yavaş gençlerle bir araya geldi. Daha iyi şartlara ulaşmak için bu birlikteliği kuracağınızdan ümitkarım!

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi üyesi 174 genç Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Salonu’nda dün düzenlenen “Gençlik Özel Oturumu”nda bir araya geldi.

Toplantıya katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sizlerin neslinin bundan sonra kavgasız gürültüsüz sadece belli amaca, daha iyi eğitime daha iyi şartlara ulaşmak için bu birlikteliği kuracağınızdan ümitkârım” dedi.

Mansur Yavaş şöyle konuştu:

“Bu depremde bir şey daha ortaya çıktı. Sivil toplum kuruluşları ortaya çıktı. Binlerce hayır kuruluşu ortaya çıktı. Bin 400 belediyenin hepsinin yola koyulduğunu gördüm. Sivil toplum kuruluşlarının birçoğu hemen oraya fırın, mutfak açmış ihtiyaçları gideriyor. Bizim toplum gerçekten bu... Böyle bir afet anında kimdir, nedir hiçbir şey düşünmeden koşuyor adeta. Yerel yönetimlerin gerçek amacı yerelleşmedir ve vatandaşın söz sahibi olmasıdır. Sizler bize katkıda bulunuyorsunuz. Sizlerin neslinin bundan sonra kavgasız gürültüsüz sadece belli amaca, daha iyi eğitime daha iyi şartlara ulaşmak için bu birlikteliği kuracağınızdan ümitkârım. Sizlerin yaşındaki birçok arkadaş evinde. Siz kalkıp geldiniz, Ankara’nın ve ülkenin sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Burada yaptığınız sunumda yarın çocuklarınıza, ailenize bu sunumu göstereceksiniz. Bir depremde nasıl inisiyatif alıp, nasıl insanlara faydalı olmaya çalıştığınızı göstereceğiniz bir övünç vesikası olacak.”

“KENTİN SESLERİ GENÇLERİN SESLERİ ÜZERİNDEN YÜRÜMELİ”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şunları söyledi:

“Kentin sesleri gençlerin sesleri üzerinden yürümeli. Kent yönetiminde gençlerin etkin hale gelmesi çok değerlidir. Yereldeki sorunları çözmediğiniz müddetçe ulusalda ve geneldeki sorunları çözmenizin bir anlamı yoktur. Bizim kullandığımız dil, kamplaşma dışında bir dil. Bu dayanışmayla ilgili ortaya koyduğunuz bu kusursuz iradeden gurur duydum. Etkileşim budur. Hepimiz birbirimizle hikâyemizi paylaştığımız zaman iyiliği kurumsallaştırmış olacağız. Mayamızda var katılımcı kültür. Bir güzel şey yaparak bütün güzelliklerin önünü açarak deneyimlemeyi paylaşıyorum sizinle. Gençlerin deprem sürecinde gösterdiği dayanışmadan biz büyükler olarak çok dersler almalıyız.” (ANKA)

GENÇ DOSTU SEÇİM MODELİ ELE ALINDI

ABB Meclis Salonu’nda bir araya gelen gençler, Türkiye’deki seçim süreci ve ‘Genç Dostu Seçim Modeli’ni konuştu. Ankara’nın 2026 Avrupa Gençlik Başkenti sürecini yürüten Başkent Gençlik Meclisi, süreç hakkında Başkan Mansur Yavaş’a bilgilendirmelerde bulundu. Programda; yaşanılan depremin ilk saatlerinden itibaren Ankara Kent Konseyinde kurulan koordinasyon merkezinde binlerce ailenin yaşamına dokunan gençler deneyimlerini paylaştı. Gençlik Meclisi bünyesinde kurulan Afet ve Kriz Yönetimi çalışma grubunun detayları da gençler tarafından belirlendi.