Mansur Yavaş'ın Kızılay'ın göbeğinde korumasız yürümesi gündem oldu

Seçim gündemince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda adı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için geçen isimlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sokakta korumalar olmadan gezdiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Vatandaşı sevdiği siyasilerden olan ve Ankara halkının kısa sürede sevgisini kazanan Mansur Yavaş’ın korumasız görüntüleri büyük beğeni topladı.

Mansur Yavaş, 6’lı masada yaşanan süreçte de Ekrem İmamoğlu ile birlikte Meral Akşener’le görüşerek orta yolun bulunmasında yardımcı olmuştu.

Yavaş, 2021 yılında da korumalarla ilgili yaşanan bir polemiğin ardından Valiliğe başvurarak devletin atadığı korumaların geri çekilmesini istemişti.