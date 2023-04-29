Programda yaklaşan seçim üzerine önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, TEKNOFEST'e dair dikkat çeken bir noktaya değindi.

Bu yıl öncekilerden farklı olarak 27 Nisan ve 1 Mayıs arasında düzenlenen festivalin seçim öncesi bir miting gibi değerlendirildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akrabalık olayına da göndermede bulundu.

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon TL harcandı.

Etkinliğin önceki yıllarda eylül ayında düzenlendiğine dikkat çeken Mansur Yavaş programda şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor? Belli ki seçimi etkilemesi için. Arada akrabalık da var. Buna rağmen hiç kimse bunu siyasete alet ediyorsunuz, demedi.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE HALUK BAYKARTAR POLEMİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi hâline getireceklerini' söylemesi üzerine Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan tepki dolu bir cevap gelmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Haluk Bayraktar arasında yaşanan bu gerginlik, Teknofest'e de taştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini ve bu projeyi de ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını açıklamasının ardından' Haluk Bayraktar'dan cevap gecikmemişti.

"Halen en iyisini Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a, "Bu kadar siyasallaşmayın, Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz." yanıtı gelmişti.