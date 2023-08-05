Mansur Yavaş'tan emeklileri sevindirecek haber

Editör: Serhat Ağa

Türk Lirası’nın değersizleşmesi, enflasyonun yükselişi, dolar kurundaki hareketlilik emeklileri zora soktu. Emekli maaşları cebe girmeden eriyip gidiyor.

Emekliler Temmuz ayında yüzde 25 zamlı maaşlarını aldı. En düşük emekli maaşında ise bir değişiklik yapılmadığı açıklandı. Emekliler geçinebilmek için her gün hayat şartları ile mücadele ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankaralı emeklileri sevindirecek bir duyuru yaptı.

Yavaş, şartları uyan tüm Ankaralı emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” ifadelerini kullandı.