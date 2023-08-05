Mansur Yavaş'tan emeklileri sevindirecek haber

Mansur Yavaş, şartları uyan tüm Ankaralı emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini açıkladı.

Mansur Yavaş'tan emeklileri sevindirecek haber

Editör: Serhat Ağa

Türk Lirası’nın değersizleşmesi, enflasyonun yükselişi, dolar kurundaki hareketlilik emeklileri zora soktu. Emekli maaşları cebe girmeden eriyip gidiyor.

Emekliler Temmuz ayında yüzde 25 zamlı maaşlarını aldı. En düşük emekli maaşında ise bir değişiklik yapılmadığı açıklandı. Emekliler geçinebilmek için her gün hayat şartları ile mücadele ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankaralı emeklileri sevindirecek bir duyuru yaptı.

Yavaş, şartları uyan tüm Ankaralı emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” ifadelerini kullandı.

uiouilp.jpg

mansur-yavas-ankara-buyuksehir-0mve.webp

İlgili Haberler
Yeni formül ortaya çıktı: Çalışan annelere erken emeklilik yolda!
Almanya ve Türkiye’de Google’da emekli görseli aratıldığında bakın ne çıkıyor
Erken emekliliğin gizli formülü ortaya çıktı
Fatih Erbakan'dan AKP'ye emekliye zam çağrısı
Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
ORC, hatalı anketi yeniden paylaştı. CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç Siyaset
ORC, hatalı anketi yeniden paylaştı. CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç
Türkiye yoksullukta uçtu. 3,6 milyon hane aşırı yoksul Ekonomi
Türkiye yoksullukta uçtu. 3,6 milyon hane aşırı yoksul
Yusufeli Baraj kapakları açılınca gökkuşağı ortaya çıktı Güncel
Yusufeli Baraj kapakları açılınca gökkuşağı ortaya çıktı
Beşiktaş'a UEFA'dan ağır ceza gelebilir Spor
Beşiktaş'a UEFA'dan ağır ceza gelebilir
WhatsApp durumundan 'Soylu’ya hakaret' cezası çıktı. Rehberdeki bir kişi ihbar etti Güncel
WhatsApp durumundan 'Soylu’ya hakaret' cezası çıktı. Rehberdeki bir kişi ihbar etti
Telefondan kandırdılar. Bankadan parasını çektirip gasbettiler Güncel
Telefondan kandırdılar. Bankadan parasını çektirip gasbettiler
Hollanda Süper Kupa'nın galibi PSV Spor
Hollanda Süper Kupa'nın galibi PSV