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Meral Akşener Mansur Yavaş hakkında konuştu: Sosyal belediyecilik neymiş, izledik

Ankara'da ABB'nin etkinliğine katılan Akşener, Mansur Yavaş'ın belediyeciliği hakkında konuştu. Akşener, "Ama bunu başkalarının gözüne göstererek yapmadan sosyal belediyecilik neymiş, izledik." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 23:04
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Meral Akşener Mansur Yavaş hakkında konuştu

Meral Akşener Mansur Yavaş hakkında konuştu: Sosyal belediyecilik neymiş, izledik
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. yıl projeleri tanıtım törenine katıldı.

Törende İYİ Parti lideri Meral Akşener de söz alarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Meral Akşener’i etkinliğin katılımcılarının, “Başbakan Meral” sloganları ile karşılaması üzerine Akşener vatandaşlara dönerek onlara yanıt verdi.

Akşener gülerek, “E oy verirseniz olunur. Öyle bağırmakla olmaz, oy verin olalım” diye konuştu.

“İNSAN KAYIRMADAN, AYIYA DAYIYA İHTİYAÇ KALMADAN”

Akşener’in Mansur Yavaş’ın Ankara’daki belediyecilik faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“SOSYAL BELEDİYECİLİK NEYMİŞ, İZLEDİK”

“13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır tanıdığım, bilgeliğinden istifade ettiğimi Sayın Temel Karamollaoğlu Ağabey’im, belediye başkanlarımız; Mansur Bey’in yaptığı hizmetleri izledik. Mutlu olarak izledik. Sosyal belediyecilik neymiş, hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş, çalmadan çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş, lütuf değil hizmet etmek neymiş… İnsan kayırmadan aç ve açıkta kalan aileye devletin borcudur, açı doyurmak, çıplağı giydirmek, açıkta kalana ev vermek, ısıtmak, gıdasını vermek. Ama bunu başkalarının gözüne göstererek yapmadan sosyal belediyecilik neymiş, izledik."

“ANNELERİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TEŞEKKÜRLERİ GÖRDÜM”

"Bir taraftan eli kolu bağlanmış, bir taraftan milyarlarca borç ödemiş, bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş. Bunun yanında da ben şahidim, çünkü derin yoksulluk yaşıyoruz, o evlerde Mansur Bey’in elini, kartlarını ve doğal gaz için gönderdiği o kartları gördüm. Çocuklarına et, süt alabilmek için o kartları kullanan annenlerin gözyaşları arasında teşekkürleri gördüm. Demek ki bize atılan iftiralar yalanmış, dolanmış."

“BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

"Ben tarihçiyim, uzun yıllar inkılap tarihi anlattım ve bölüm başkanlığında siyasete başladım. Cumhuriyet henüz kurulma aşamasındadır, İstiklal Savaşı bitmiş, Gazi Paşa Anadolu’yu gezer Adana’ya gelir. Adana’da, İstasyon Caddesi’nde Vali Bey kendisini gezdirir. Çok güzel evler görür, sorar, ‘Bu kimin, bu kimin’ diye. O zaman askerlik yapmayan gruplar vardır Türkiye’de, askere gitmeyip bedel ödeyen insanların evleridir. O yolun en sonunda yıkık dökük bir eve rastlarlar. Gazi Paşa sorar, ‘Bu ev kimin Vali Bey?’ Vali, biraz çekinir, biraz utanır, der ki ‘Recep Çavuş’un paşam’. Gazi Paşa hem üzülür hem sinirlenir, ‘Çağırın bana Recep Çavuş’u’ der. Recep Çavuş gelir, bir kolu yoktur, bir gözü de yoktur. Büklüm büklüm gelir, üstü başı eskidir. Gazi Paşa’nın karşısında selam durur. Gazi Paşa der ki şiddetli bir sesle, ‘Recep Çavuş, bunlar bu evleri, mülkleri yaparken sen neredeydin?’ Recep Çavuş, biraz daha eğilir, ‘Ben, seninle beraber Çanakkale’deydim, Sakarya’daydım paşam’. İşte bugün Recep Çavuş’un torunları burada. Cumhuriyet’le kavga edenler, Atatürk ile kavga edenler; Recep Çavuş’un torunları, 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 14 Mayıs sabahı, evet, baharlar gelecek. Evet, birlikte tarih yazacağız. Evet, birlikte kazanacağız.”

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