Maradona'dan sonra ilk kez Napoli sokaklarında şampiyonluk coşkusu

Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de coşku sokaklara taştı.

Maradona'dan sonra ilk kez Napoli sokaklarında şampiyonluk coşkusu

Udinese-Napoli maçı için, Napoli'ye 850 kilometre mesafedeki Udine kentine gelen binlerce Napolili taraftar maçın son düdüğüyle Dacia Arena sahasına inerek futbolcularla şampiyonluğu kutladı.
Diğer yandan, Napoli'nin şampiyonluğunun kesinleşmesiyle Napoli kentinde Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekranda maçı izleyen taraftarlar da büyük coşku yaşadı.
Napolili taraftarlar şampiyonluğu gece boyunca kentin cadde ve meydanlarında kutlarken, kentin dört bir yanında havai fişekler patlatıldı.
Bu arada Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu yaşadı.

MARADONA'DAN SONRA BÜYÜK COŞKU

Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.
Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.
Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.

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