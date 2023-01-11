11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda futbolunun efsanesinin sözleri Weghorst'u şoke edecek. Manchester'a yakıştıramadı

Hollanda futbolunun efsanesinin sözleri Weghorst'u şoke edecek. Manchester'a yakıştıramadı

Hollanda futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden olan Marco van Basten, Weghorst'u almak isteyen Manchester United'ın hocası Erik ten Hag'ı uyardı

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:42
Takip Et

Marco van Basten'ten Manchester United'a Weghorst uyarısı

Hollanda futbolunun efsanesinin sözleri Weghorst'u şoke edecek. Manchester'a yakıştıramadı
+
Aa
-

Hollanda futbolunun efsane golcülerinden Marco van Basten, Beşiktaş'tan Manchester United'a gitmeye hazırlayanan Weghorst'la ilgili olarak çok çarpıçı ifadeler kullandı.

Hollanda basınından Ziggo Sport'a konuşan Van Basten, Manchester United'ın Hollandalı hocası Erik ten Hag'ı uyarırken şunları söyledi:

- Manchester United'ın bu hamlesi konusunda şüphelerim var.

- Luuk de Jong'a bir bakın. Gerçekten hava toplarında etkinliği üzerinden oynayabileceğiniz bir forvet. 

- Weghorst'un hava toplarında çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kafa golü atabilir ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir isim.

- Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum, tehlikeli hale gelebilir. Bu, Barcelona'da 5 Hollandalı varken görüldü. 

- Başarısız olduğunuzda bu durum, aleyhinize çalışacaktır. Manchester United'ın hocası Erik Ten Hag, bu konuda dikkatli olmalı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.