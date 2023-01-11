Hollanda futbolunun efsanesinin sözleri Weghorst'u şoke edecek. Manchester'a yakıştıramadı

Hollanda futbolunun efsane golcülerinden Marco van Basten, Beşiktaş'tan Manchester United'a gitmeye hazırlayanan Weghorst'la ilgili olarak çok çarpıçı ifadeler kullandı.

Hollanda basınından Ziggo Sport'a konuşan Van Basten, Manchester United'ın Hollandalı hocası Erik ten Hag'ı uyarırken şunları söyledi:

- Manchester United'ın bu hamlesi konusunda şüphelerim var.

- Luuk de Jong'a bir bakın. Gerçekten hava toplarında etkinliği üzerinden oynayabileceğiniz bir forvet.

- Weghorst'un hava toplarında çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kafa golü atabilir ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir isim.

- Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum, tehlikeli hale gelebilir. Bu, Barcelona'da 5 Hollandalı varken görüldü.

- Başarısız olduğunuzda bu durum, aleyhinize çalışacaktır. Manchester United'ın hocası Erik Ten Hag, bu konuda dikkatli olmalı.