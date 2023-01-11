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Ahmet Nur Çebi'nin Weghorst planı. Bir şartı var

Süper Lig'de Manchester United'a transferi an meselesi olan Weghorst için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir şartı var.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:33
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Bir şartı var. Ahmet Nur Çebi'nin Weghorst planı

Ahmet Nur Çebi'nin Weghorst planı. Bir şartı var
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Sözleşme feshi için görüşmelerini sürdüren Wout Weghorst, Beşiktaş ile Burnley'nin anlaşmasını bekliyor. Kulüplerin anlaşması sonrası siyah-beyazlı ekipten ayrılacak olan Hollandalı, Manchester United'a transfer olacak.


ÇEBİ'NİN WEGHORST PLANI
Milliyet gazetesindeki habere göre; Weghorst için 2,5 milyon euro tazminat teklif eden Burnley kulübünden en az 4-5 milyon euro almayı planlayan siyah-beyazlılar, yeni golcü transferi yapmadan Hollandalı santrforu bırakmayı da düşünmüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Çebi’nin yönetim kurulu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede golcü transferi yapmadan Weghorst’un Manchester United’a gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdiği öğrenildi.

Zirve yarışında çok kritik bir noktada bulunduklarının altını çizen Başkan Çebi’nin, "Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden güzel bir hava yakaladık. Bu kritik süreçte takımı santrforsuz bırakmam. Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır" diye konuştuğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Weghorst konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile aynı görüşte oldukları da ifade edildi.


WEGHORST'UN SÜPER LİG PERFORMANSI
Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 16, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Rakip fileleri 9 defa havalandıran Hollandalı forvet 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaparken toplam 13 gole doğrudan katkıda bulundu.

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