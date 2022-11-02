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Çok Güzel Hareketler oyuncusu fahiş kira zammına tepki gösterdi. 3 bin 750 TL olan kiraya yapılan zam pes dedirtti

Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler ekibinden Metin Pihlis, fahiş kira zamlarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla fahiş zamma isyan eden Pihlis, ev sahibinin 3 bin 750 TL olan kira ücretini 12 bin 500 TL’ye çıkarmak istediğini belirtti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:21
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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pihlis fahiş kira zammına isyan etti

Çok Güzel Hareketler oyuncusu fahiş kira zammına tepki gösterdi. 3 bin 750 TL olan kiraya yapılan zam pes dedirtti
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Konut kira fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Çok Güzel Hareketler programının oyuncularından Metin Pihlis de yaşanan bu duruma isyan etti. 

Metin Pihlis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kira artışlarına tepki gösterdi. Pihlis, ev sahibinin 3 bin 750 lira olan kirayı 12 bin 500 liraya çıkarmak istediğini ifade etti. 

Ev kirasının 3 bin 750 lira olduğunu belirten ‘Çok Güzel Hareketler’ ekibinin oyuncusu Pihlis, ev sahibinin kirayı 12 bin 500 liraya çıkartmak istediğini iddia etti.

Metin Pihlis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ev :) sahibim :) 3750 lira :) olan kirayı :) 12500 lira :) yapmak :) istiyor :)” dedi.

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