Çok Güzel Hareketler oyuncusu fahiş kira zammına tepki gösterdi. 3 bin 750 TL olan kiraya yapılan zam pes dedirtti

Konut kira fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Çok Güzel Hareketler programının oyuncularından Metin Pihlis de yaşanan bu duruma isyan etti.

Metin Pihlis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kira artışlarına tepki gösterdi. Pihlis, ev sahibinin 3 bin 750 lira olan kirayı 12 bin 500 liraya çıkarmak istediğini ifade etti.

Ev kirasının 3 bin 750 lira olduğunu belirten ‘Çok Güzel Hareketler’ ekibinin oyuncusu Pihlis, ev sahibinin kirayı 12 bin 500 liraya çıkartmak istediğini iddia etti.

Metin Pihlis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ev :) sahibim :) 3750 lira :) olan kirayı :) 12500 lira :) yapmak :) istiyor :)” dedi.