16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe’den Mason Greenwood bombası

Fenerbahçe’den Mason Greenwood bombası

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester United’ın genç yeteneği Mason Greenwood’u gündemine aldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:11
Takip Et

Mason Greenwood Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe’den Mason Greenwood bombası
+
Aa
-

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir temaslarda bulunan yönetim, gözünü İngiltere'ye çevirdi ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Mason Greenwood listeye eklendi.

Premier Lig devi Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood'un adı taciz suçlamalarında geçmişti. Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet ve taciz suçlamalarıyla yargılanan 21 yaşındaki futbolcu beraat etmişti.

Suç tespit edilemese de protestolar sebebiyle kendini futbola veremeyeceğini düşünen Manchester United yönetimi, Greenwood'un Fenerbahçe'ye gitmesi için telkinde bulunuyor. United'lı idareciler Ada dışında bir ekibin doğru seçenek olduğunu belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.