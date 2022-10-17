Şefler bile şaşırdı. Masterchef'te sürpriz veda

MasterChef 2022'de veda eden ismi iki aşamalı oyun sonunda belirleniyor. İlk etapta Mehmet, Somer ve Danilo şefler potadaki Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş'tan mercimeklerle yaratıcı ve lezzetli tabak çıkarmalarını istedi. Tabakların tadımı ardından altı isimden Fatma Nur, Atike ve Çağatay son üçe kaldı. İkinci aşamada ise üç isim, Mehmet Şef'in 'ördek sirit' yemeğini doğru ve en lezzetli şekilde yapmak için karşı karşıya geldi. Mehmet Şef'in tabağını yapmak için yarışmacılara 55 dakika verildi.

ŞEFLER ELENME ŞEKLİNE ŞAŞIRDILAR

Balkona çıkan yarışmacılara potada rekabet eden üç isme de moral vermek için konuştu. Bu sırada Büşra'nın 'Karşında Rana varmış gibi yemek yap' demesi sonrası Atike gözyaşlarını tutamadı. Yarışma sırasında büyük gerilim yaşayan Atike, ocak üstündeki malzemesini döktü. Yemeklerinin yapımının ardından Somer Şef, 'Bir tabakta ciddi bir sorun var. Değerlendirip geliyoruz.'' dedi.

TABAĞINDAN KEMİK ÇIKTI

Çağatay son veda eden isim oldu. Tabağından çift kemik çıkan Çağatay'a Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Büyük talihsizlik, yufkan biraz eksikti. Onun dışındaki elementlerin iyiydi. Ama Masterchef'in yazılmayan anayasalardan bir tanesi de istenmeyen ürün çıktığında biliyorsun..." dedi. Stüdyoda yarışmacılar da Çağatay'ın elenmesi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Atike, yarışmadaki en yakın arkadaşı Çağatay'a veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Somer Şef, "Masterchef bir hatalar oyunu, sen ilk turda ciddi hata yaptın. İkinci turda daha büyük hata yaptın.İnan şok içerisindeyiz. Bence Masterchef 2022'nin şu ana kadarki en büyük şoku senin vedan oldu." açıklamasında bulundu.

Çağatay elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı açıklamada, "Çatalla ayırdım, hiç beklediğim bir şey değil. Hiçbir şey diyemiyorum. Kusura bakmayın tekrardan şef. Ben çok şey öğrendim burada. Güzel arkadaşlıklar edindim. Buraya kadarmış yolum. Bütün hayatımı geride bıraktım." ifadelerini kullandı.

GÖZÜ KAPALI ELEME TURUNA ÇIKTI!

Yarışmanın hemen başında ise Atike'nin gözündeki bandaj dikkat çekti. Şefler, Atike'ye ne olduğunu ve sağlık durumunu sordu. Yarışmacı, gözünde ilk olarak ağrı olduğunu ve ardından şişlik oluştuğunu belirtti. Atike, gözünü iltihap kapladığı ve korneasında çizik olduğu gerekçesiyle doktor tarafından bir süre gözünün bandajlı kalmasının önerildiğini açıkladı.