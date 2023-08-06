Yeni evlenen MasterChef Barbaros ve eşinin balayı pozları ortalığı karıştırdı

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta Şule İdil Aydın ile evlendi. Çiçeği burnunda çift çıktıları balayından pozlarını paylaştı. MasterChef Barbaros'un havuzda aşk pozu eleştiri aldı.

Yeni evlenen MasterChef Barbaros ve eşinin balayı pozları ortalığı karıştırdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünya evine girdi.

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Pek çok eski yarışmacının da katıldığı düğünden eğlenceli anlar sosyal medyada dikkat çekmişti. Çiçeği burnunda çift balayı için Mısır'ı tercih etti.

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Balayından pozlarını da üst üste paylaşan çiftin havuzda aşka geldiği anlar ve kahvaltı sırasında verdikleri pozlar eleştiri topladı.

Barbaros Yoloğlu'na takipçileri "Bazı özel şeyler sizde kalsın", "Gereksiz bir paylaşım bu tip görüntüler aileyle aranızda", "Görgüsüzlük gibi" yorumları aldı.

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