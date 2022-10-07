Bu göz rengine sahip olanlar aynı soydan geliyor. Şaşırtan araştırma ortaya çıkardı

General Certificate of Secondary Education (GCSE) adlı bilimsel akademik dergide yayınlanan güncel bir araştırmada dünya nüfusunun yüzde 8 ila 10'unu oluşturan mavi gözlü insanlar aynı atanın soyundan geldiği açıklandı.

İLK ZAMANLARDA TÜM İNSANLAR KAHVERENGİ GÖZLÜYDÜ

Göz renkleri üzerine araştırma yapan bilim insanları, insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini incelemiş ve tüm insanların uzun yıllar önce kahverengi gözlere sahip olduğunu belirtti. Ancak gözler zamanla genetik bir mutasyona uğradı.

MAVİ GÖZLER NASIL OLUŞTU?

Mavi gözlerin oluşmasına sebep olan bu genetik mutasyon, HERC2 adlı bir genden kaynaklanmaktadır. Bilim insanları, kahverengi göz pigmentini oluşturan OCA2 geninin, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrildiğini ifade etti.

İLK MAVİ GÖZLÜ İNSAN

Mavi göze sahip ilk insanın 10 bin yıl önce Avrupa’da yaşadığı aktarıldı. Tüm mavi gözlü insanların aynı mutasyona uğradığı iddia edildi.

Bu gen mutasyonunda göz renkleri değişirken cilt tonunu belirleyen pigmenler aynı kaldı. Eğer bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi, albinizmin yaşanacağı ifade edildi.

Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Eiberg “Mavi gözlü insanların DNA’sında aynı değişim yaşandı” dedi. Kahverengi gözün baskın gen olduğu ve kahverengi gözlere sahip bir çiftin mavi gözlü bir çocuğu olamayacağına inanılsa da bunun aksini kanıtlayan pek çok örnek bulunmaktadır.