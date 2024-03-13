Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi

Kaynak: Hürriyet
Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi
Dünyaca ünlü futbolcu Mbappe bir kebapçıyı mahkemeye verdi.

Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Marsilyalı bir kebapçıyı mahkemeye verdi.

Kebapçının menüsüne "Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle...' ifadesi bulunan bir yemek koyduğu öğrenildi.

Mbappe'nin de bunun üzerine kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

Fransız basınındaki habere göre Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza "Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Ali Koç'un başı dertte
Son Haberler
CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı Gündem
CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı
Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
İftar vakti odunluk alev alev yandı Yerel Haberler
İftar vakti odunluk alev alev yandı
Kaykay kullanmayı öğrenen kaplumbağa ortalığını tozunu attırdı Video
Kaykay kullanmayı öğrenen kaplumbağa ortalığını tozunu attırdı
Galatasaray'dan Ali Koç'a kafa yakan bilimsel yanıt Spor
Galatasaray'dan Ali Koç'a kafa yakan bilimsel yanıt
Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı Yerel Haberler
Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı