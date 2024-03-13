Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi

Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Marsilyalı bir kebapçıyı mahkemeye verdi.

Kebapçının menüsüne "Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle...' ifadesi bulunan bir yemek koyduğu öğrenildi.

Mbappe'nin de bunun üzerine kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

Fransız basınındaki habere göre Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza "Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.