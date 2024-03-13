İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak

Fatih Saboviç
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırmak için yarın akşam Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i ağırlayacak. İşte 3-0’lık galibiyetin rövanşı öncesinde öne çıkan dikkat çekici detaylar…

Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise’i UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için büyük bir avantaj yakalamıştı.

Sarı lacivertli temsilcimizi galibiyete taşıyan goller Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve penaltıdan Dusan Tadic’ten gelmişti.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK VAR
Şimdi Kanarya, Kadıköy’de çeyrek finale kanatlanmak için sahaya çıkacak. Son 16 turunun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin de tedavileri sürüyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Rodrigo Becao'nun kadroda yer alması bekleniyor.

RYAN KENT SÜRPRİZİ OLABİLİR
Daha önce İsmail Kartal ile kavga ettiği öne sürülen ancak Belçika’daki rövanşta sonradan oyuna giren ve son dakikalarda sahada kalan Ryan Kent’in, rövanşta direkt ilk 11’de yer alabileceği ve as kadrodaki bazı isimlerin dinlendirilebileceği konuşuluyor.
Rövanşın en kilit noktası ise yine orta saha olacak. İlk maçta rakibini, orta sahadaki 2 ve 3. bölge bağlantılarını İsmail Yüksek ile kapatarak kilitleyen Fenerbahçe; yine benzer bir taktik deneyecek.

KART CEZALISI AMOURA YOK
Ancak bu kez Kanarya’nın büyük bir avantajı da var. Çünkü Saint-Gilloise’te geçen maç sarı kart görüp cezalı duruma düşen takımın en golcü ismi Mohamed Amoura yok… Bu da temsilcimizin savunmadaki işini epey kolaylaştıracağa benziyor.

BATSHUAYI TERCİHİ KUVVETLE MUHTEMEL
Teknik direktör İsmail Kartal’ın rövanş maçına da Michy Batshuayi ile başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi ilk maçta harikalar yaratan Michy Batshuayi, 6 gollük katkı vermiş durumda... Sırp futbolcu Dusan Tadic 5 gollük katkı sağlarken, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti.

TARAFTARDAN ÖZEL ORGANİZASYONLAR
Belçika’daki ilk maçta rakibi karşısında büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarıyla buluşup çeyrek finale adım atmaya çalışacak. Tribünler de bu karşılaşmada özel organizasyonlar yaparak takımlarının yanında olmaya çalışacak.

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