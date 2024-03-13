İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak

Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise’i UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için büyük bir avantaj yakalamıştı.

Sarı lacivertli temsilcimizi galibiyete taşıyan goller Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve penaltıdan Dusan Tadic’ten gelmişti.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK VAR

Şimdi Kanarya, Kadıköy’de çeyrek finale kanatlanmak için sahaya çıkacak. Son 16 turunun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin de tedavileri sürüyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Rodrigo Becao'nun kadroda yer alması bekleniyor.

RYAN KENT SÜRPRİZİ OLABİLİR

Daha önce İsmail Kartal ile kavga ettiği öne sürülen ancak Belçika’daki rövanşta sonradan oyuna giren ve son dakikalarda sahada kalan Ryan Kent’in, rövanşta direkt ilk 11’de yer alabileceği ve as kadrodaki bazı isimlerin dinlendirilebileceği konuşuluyor.

Rövanşın en kilit noktası ise yine orta saha olacak. İlk maçta rakibini, orta sahadaki 2 ve 3. bölge bağlantılarını İsmail Yüksek ile kapatarak kilitleyen Fenerbahçe; yine benzer bir taktik deneyecek.

KART CEZALISI AMOURA YOK

Ancak bu kez Kanarya’nın büyük bir avantajı da var. Çünkü Saint-Gilloise’te geçen maç sarı kart görüp cezalı duruma düşen takımın en golcü ismi Mohamed Amoura yok… Bu da temsilcimizin savunmadaki işini epey kolaylaştıracağa benziyor.

BATSHUAYI TERCİHİ KUVVETLE MUHTEMEL

Teknik direktör İsmail Kartal’ın rövanş maçına da Michy Batshuayi ile başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi ilk maçta harikalar yaratan Michy Batshuayi, 6 gollük katkı vermiş durumda... Sırp futbolcu Dusan Tadic 5 gollük katkı sağlarken, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti.

TARAFTARDAN ÖZEL ORGANİZASYONLAR

Belçika’daki ilk maçta rakibi karşısında büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarıyla buluşup çeyrek finale adım atmaya çalışacak. Tribünler de bu karşılaşmada özel organizasyonlar yaparak takımlarının yanında olmaya çalışacak.