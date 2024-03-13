Beşiktaş dev farktan döndü. Adını yarı finale yazdırdı

Kaynak: AA
Beşiktaş dev farktan döndü. Adını yarı finale yazdırdı
Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş 94-89 galip ayrılarak adını BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'ile karşılaştı.

aa-20240313-33981015-33981004-hapoel-shlomo-tel-aviv-v-besiktas-emlakjet-bkt-eurocup-quarterfinal.jpg

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayamayan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 25-15 geride tamamladı. Hücumda toparlanmasına rağmen savunma hatalarına devam eden Beşiktaş, devre arasına 57-39 geride girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 58-53. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği siyah-beyazlılar, 76-68 geride bitirdi. Son periyoda da iyi giren Beşiktaş, arka arkaya bulduğu basketlerle 33. dakikada 82-81 öne geçti. İlk yarısında 18 sayı kadar geri düştüğü maçı çevirerek üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 94-89 galip geldi.

aa-20240313-33981015-33981002-hapoel-shlomo-tel-aviv-v-besiktas-emlakjet-bkt-eurocup-quarterfinal.jpg

Müsabakada 28'er sayı üreten Beşiktaşlı Mathews ile Hapoel Shlomo'dan Cummings, en skorer oyuncular oldu. Siyah-beyazlılarda Mitchell 22, Needham 14 ve Delgado 11 sayı üreterek geri dönüşe büyük katkı verdi.

Önce sekizli final turunda son şampiyon Gran Canaria'yı eleyen siyah-beyazlılar, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden gösterilen İsrail temsilcisini eledi.

aa-20240313-33981015-33981001-hapoel-shlomo-tel-aviv-v-besiktas-emlakjet-bkt-eurocup-quarterfinal.jpg

Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti. Yarı final, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan taraf, adını finale yazdıracak. Normal sezonu daha üstte bitiren Bourg, ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.

İlgili Haberler
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak
Mourinho şampiyonluk gelmezse İstanbul'da
Bahçeşehir Koleji Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi
Bahçeşehir Koleji Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi
Ali Koç'un başı dertte
Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi
Mbappe kebapçıyı mahkemeye verdi
Galatasaray'dan Ali Koç'a kafa yakan bilimsel yanıt
Derbi sonrası hakemlere imzalı Galatasaray formaları yolladılar. Feridun Niğdelioğlu'ndan olay yaratan iddia
Dev maç öncesi okullar tatil edildi
Galatasaray kötü haberi duyurdu
Son Haberler
Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp Yaşam
Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak Spor
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim' Video
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim'
Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu Yerel Haberler
Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu
Arap TikTok kullanıcısı Türkiye'de çektiği videoyla tepki topladı: 'Müslümansanız neden yemek yiyorsunuz?' Video
Arap TikTok kullanıcısı Türkiye'de çektiği videoyla tepki topladı: 'Müslümansanız neden yemek yiyorsunuz?'
İstanbul-Maltepe'de yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme Gündem
İstanbul-Maltepe'de yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme