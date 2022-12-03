Hastaneden açıklama: Pele'den kötü haber

Kalbinden rahatsız olan, ayrıca kanserle de mücadele eden 82 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunun kötüleştiği belirtildi.
Pele'nin kemoterapiye olumlu cevap vermediği belirtilirken, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.
Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de sosyal medya hesabından "Kral için dua ediyorum" paylaşımını yaptı.
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