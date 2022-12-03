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Hastaneden açıklama: Pele'den kötü haber

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, geçen ay sonunda ülkesinde hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:51
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Mbappe: Kral için dua ediyorum.

Hastaneden açıklama: Pele'den kötü haber
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Kalbinden rahatsız olan, ayrıca kanserle de mücadele eden 82 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunun kötüleştiği belirtildi.

Pele'nin kemoterapiye olumlu cevap vermediği belirtilirken, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de sosyal medya hesabından "Kral için dua ediyorum" paylaşımını yaptı.

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