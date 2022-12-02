Brezilyalı taraftarlardan Pele'ye: Seni seviyoruz

Brezilya'nın bu akşam Kamerun ile oynayacağı maç için stadı dolduran binlerce Brezilyalı taraftar, efsane futbolcu Pele'ye sevgilerini gönderdiler.

90 bin kişilik stadın büyük bölümünü dolduran Brezilyalı taraftarlardan bir gurup büyük bir Pele pankartını göstererek, "Seni Seviyoruz" diye tezahürat yaptılar.

Geçen sene kolan kanseri teşhisi konduktan sonra hafta içi hastaneye yatan Pele, sosyal medya hesabından Brezilyalı taraftarlara sevgilerini göndermişti.