Durumu kötüye giden Pele'den mesaj geldi

Efsane futbolcu Pele, sağlık durumunu da paylaştığı gönderide, “Durumum iyi, güçlüyüm, çok heyecanlıyım ve her zaman olduğu gibi tedavime devam ediyorum.

Aldığım tüm bakım için tüm tıp ve hemşirelik ekibine teşekkür etmek istiyorum.

Tanrıya çok inancım var ve dünyanın her yerinden sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerjiyle dolduruyor. Brezilya'yı da Dünya Kupası'nda görüyorum! Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

KATAR'DA PELE YANSIMASI

Bu arada Katar'da dronlarla gökyüzünde Pele forması görüntüsü oluşturuldu.