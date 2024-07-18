MEB'den mazeret atamalarında değişiklik

Kaynak: Haber Merkezi
MEB'den mazeret atamalarında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili döneminde öğretmen atamalarıyla ilgili uygulamada bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, büyükşehirlerdeki öğretmenlerin ikametgahlarına göre yer değiştirme uygulaması sona eriyor.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarıyla ilgili mevcut prosedürlerde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, büyükşehirlerdeki öğretmenler için yıllardır süregelen ve ikamet adresine göre yer değiştirme imkanı tanıyan düzenleme artık uygulanmayacak. Bu değişiklikle, büyükşehirlerde görevli öğretmenlerin, eşlerinin çalışma yerlerine yakın bölgelere atama yapılabilmesine olanak tanıyan il içi aile birliği mazereti uygulaması sona eriyor.

Daha önceden, büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptığı veya ikamet ettikleri ilçelere göre yer değiştirme talebinde bulunabiliyorlardı. Örneğin, Ankara'da görevli bir öğretmen, eşinin çalıştığı veya yaşadığı ilçeye göre atama isteğinde bulunma hakkına sahipti.

Ancak yeni getirilen düzenlemeyle, büyükşehirlerdeki öğretmenlerin sadece eşlerinin resmi görev yerlerine bağlı olarak atama talebinde bulunmaları mümkün olacak. Ankara gibi bir büyükşehirde görev yapan öğretmenlerin, artık yalnızca eşlerinin görev yaptığı ilçelere veya bu ilçelere yakın yerlere atama talebinde bulunabilecekleri anlamına geliyor. Böylece, öğretmenlerin atama süreçleri daha standart bir hale getirilecek.

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