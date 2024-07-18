15 yaşındaki Miray'dan acı haber

İzmit'te bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray Kaya hayata tutunamadı.

Kaza, İzmit ilçesi Kandıra yolu Çayırköy yakınlarında gerçekleşti. 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobiller trafik ışıklarında bekledikleri sırada bir kamyon araçlara çarparak ilerledi. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra jandarmaya gelerek teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının sonrasında yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki Miray Kaya tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdi. Anne Hatice Kaya ile küçük kızı Elif Kaya'nın ise yaşam mücadelesi devam ediyor. Baba Şenol Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.