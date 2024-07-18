Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci tamamlandı

Kaynak: İHA
Türksat 6A'nın 5. ateşleme süreci tamamlandı

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin uzaydaki iddiasını güçlendiren Türksat 6A uydusunun beşinci ateşleme testi, TÜBİTAK Uzay tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır'ın katılımıyla düzenlenen programda, Türksat 6A'nın geliştirilmesinde emeği geçen mühendis ve araştırmacılara övgüler yağdırıldı.

Bakan Kacır, projenin, Türkiye'nin Milli Uzay Programı çerçevesindeki stratejik önemine vurgu yaparak, bu başarının, yıllar süren çabaların ve teknolojik birikimin bir ürünü olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanındaki 40 yıllık rüyasının, ODTÜ ve TÜBİTAK iş birliğiyle atılan adımlarla gerçeğe dönüştüğünü anımsattı ve bu süreçte katkı sağlayan tüm kurum ve çalışanlara şükranlarını iletti.

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