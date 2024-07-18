YKS’de kaç tercih hakkı var?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS’de kaç tercih hakkı var?

2024 YKS'nin sonuçları, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. 8-9 Haziran'da üç aşamalı olarak düzenlenen sınavın ardından, şimdi öğrencilerin gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda...

Heyecanla beklenen YKS sonuçları açıklandı ve adaylar tercih maratonuna hazırlanıyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, puanlarına göre 24 farklı yükseköğretim programına yerleşmek için tercih yapabilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması ve tercih sürecinin 27 Temmuz'da başlaması göz önüne alındığında, bu yıl 16 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercihlerin 23 Temmuz civarında başlaması bekleniyor.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun tam olarak ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Fakat, tahminlere göre kılavuzun önümüzdeki hafta başında yayınlanması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek. Tercih kılavuzunda yer alan programlar ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi edinerek, puanlarına ve isteklerine en uygun programları seçmeleri önemlidir.

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