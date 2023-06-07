Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi

Meclis Başkanlığı için TBMM Genel Kurulunda, birinci tur oylamada sonuç çıkmadı, ikinci tur oylamasına geçildi. İkinci tur seçiminde hiçbir aday üye tamsayısının üçte ikisinin oylarını alamadı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İKİNCİ TUR BAŞLADI

TBMM Başkanlığı seçiminde ikinci tura geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ

İkinci tur seçiminde hiçbir aday üye tamsayısının üçte ikisinin oylarını alamadı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

İkinci turda da TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tamsayısının üçte ikisinin oylarını almak gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

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